Depois da separação, Mafalda Rodiles refugia-se com os filhos no Alentejo

A blogger separou-se do marido e viajou para Portugal há duas semanas. Ainda a sofrer com o final do casamento, Mafalda Rodiles refugiou-se com os filhos no Alentejo. Depois de ter viajado do Brasil para Portugal na sequência da separação do empresário Edgar Miranda, Mafalda Rodiles “fugiu” para o Alentejo com os dois filhos, Mel e Martim, onde espera recuperar da frustração de uma relação que acabou por não resultar. View this post on Instagram Meus 2 amores!! Meus bebês !! É tanto amor que não cabe no peito!! Maravilhosos estes 5 dias de férias que passámos só nós!! Para […]