Depois das férias, mulher de Ricardo Pereira volta às rotinas saudáveis

De volta ao Rio de Janeiro, Brasil, Francisca Pereira aproveitou o bom tempo para voltar às rotinas saudáveis e praticar exercício ao ar livre. Com o fim das férias em Lisboa, Portugal, e Mykonos, Grécia, a mulher do ator decidiu regressar ao treinos e, para assinalar o quinto treino da semana, Francisca Pereira partilhou uma fotografia na conta de Instagram na qual aparece equipada para uma corrida à beira mar. “5.º treino da semana com um dia de sol maravilhoso”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram 5 treino da semana com um dia de sol maravilhoso […]