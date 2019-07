Depois de fase atribulada, Ágata pronta para viver “novas experiências”

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:26 Facebook

Ágata confessou, esta sexta-feira, estar pronta para viver uma nova fase da sua vida depois de ter conseguido encerrar mais um capítulo da sua história. Com o fim de semana à porta, a mediática cantora mostrou-se sem papas na língua e cheia de vontade de aproveitar a vida. No perfil de Instagram, a intérprete garantiu estar pronta para “novas experiências”. “Virei mais uma página do livro da vida. Uma nova fase… Novas experiências… Novos erros… Nova vida! Sejam Felizes”, pode ler-se na descrição de uma fotografia em que Ágata aparece sorridente. View this post on Instagram Virei mais uma página […]