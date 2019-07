Depois do filho, vem aí o casamento. Júlia Belard está noiva

NTV Hoje às 16:40, atualizado às 16:50 Facebook

Vem aí casamento! Júlia Belard disse que sim ao pedido do namorado, Francisco Sérvulo Correia. Juntos há quatro anos, a atriz e o companheiro vão oficializar a relação. A influenciadora digital está a viver uma fase tão feliz que não conseguiu esconder dos seus seguidores a boa-nova. A também atriz está noiva do seu mais-que-tudo e partilhou, no perfil de Instagram, alguns dos momentos do pedido de casamento. “Legenda 1: Hey miúda, tu aí. Queres casar comigo? Legenda 2: Puto, ela disse que sim!” pode ler-se numa publicação feita, esta quarta-feira, em que publicou duas fotografias da data especial. View […]