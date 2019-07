Depressão pós parto. Meghan Markle pode estar com problemas

NTV Hoje às 15:40, atualizado às 16:00 Facebook

A mulher do príncipe Harry de Inglaterra, Meghan, pode estar a lidar com uma depressão pós parto devido à série de limitações que está a impor no que toca ao filho, Archie. O facto da duquesa de Sussex estar a demonstrar alguns dos principais sintomas da possível depressão pós-parto como refugiar-se em casa e começar a chorar por inúmeras ocasiões, sem razão aparente, alarmou a Imprensa internacional. O impacto físico da gravidez pode ser outro dos fatores a ter em conta. Isto porque a ex-atriz terá engordado 16 quilos e tem sido alvo de vários comentários depreciativos sobre a sua […]