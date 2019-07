Desafiado por Cristina Ferreira. Miguel Costa diverte-se nas Maurícias

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:14 Facebook

Já chegou ao outro lado do mundo. O ator Miguel Costa aterrou nas ilhas Maurícias e a primeira coisa que fez foi experimentar a temperatura da água. Missão cumprida. Depois de ter sido desafiado n’”O Programa da Cristina” (SIC), Miguel Costa viajou para um destino secreto que, descobriu entretanto, são as paradisíacas ilhas Maurícias. No meio do Oceano Índico, o ator, que pode ser visto no papel de um circense na novela “Alma e Coração”, do terceiro canal, está deslumbrado com a paisagem e vai fazer pequenos apontamentos de reportagem que serão exibidos no programa de Cristina Ferreira nas manhãs […]