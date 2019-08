Descubra as diferenças. Sofia Arruda mostra “barriguinha” duas semanas depois do parto

NTV Hoje às 11:15, atualizado às 11:43 Facebook

A atriz exibiu a sua silhueta duas semanas depois de ser mãe e comparou-a com a altura do parto. Mãe recente de Xavier, Sofia Arruda confia que o corpo vai ao lugar. Depois de ter “dado à luz” o pequeno Xavier, há duas semanas, a intérprete tenta, agora, recuperar a forma física. Numa publicação no perfil de Instagram, Sofia Arruda revela como ficou logo a seguir ao parto e comparou a imagem com outra, tirada duas semanas depois. View this post on Instagram A fotografia da direita tirei no domingo passado, 1 semana depois do Xavier nascer. A da esquerda […]