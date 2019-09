Designer de interiores de príncipe Harry e Meghan processada

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:25 Facebook

Uma cliente norte-americana acusou Vicky Charles de negligenciar o contrato ao focar-se apenas no projeto do príncipe Harry de Inglaterra e da sua mulher, Meghan. A designer de interiores responsável pela renovação da residência dos duques de Sussex está a ser processada por Andrea Olshan, diretora da empresa Olshan Properties, de acordo com a Imprensa internacional. A lesada alega que não recebeu os serviços que contratou e, devido aos gastos excessivos pelos consecutivos atrasos, pediu uma indemnização a ronda os 220 mil euros. Segundo os documentos obtidos pela mesma publicação, Andrea Olshan contratou Vicky Charles para concluir o design de […]