Detido suspeito de causar morte a Mac Miller

Cameron James Pettit foi acusado de ter vendido substâncias a Mac Miller, dois dias antes da morte do rapper devido a uma overdose. As autoridades de Los Angeles detiveram, esta quarta-feira, o suspeito de fornecer os opioides que, alegadamente, contribuíram para a morte de Mac Miller, de acordo com a Procuradoria Geral dos Estados Unidos. Cameron James Pettit, de 28 anos, está a ser acusado de distribuição de substâncias controladas e, se for condenado, pode enfrentar uma pena de prisão até 20 anos. Segundo a acusação, o suspeito deu ao músico “comprimidos contrafeitos de oxicodona que continham fentanil, cocaína e […]