Dez anos de casamento. O beijo de Tânia Ribas de Oliveira que está a dar que falar

A apresentadora da RTP e João Cardoso celebram esta quinta-feira dez anos de namoro. Tânia Ribas de Oliveira publicou a imagem de um beijo apaixonado, que fez os fãs renderem-se de imediato. São um dos casais preferidos dos telespetadores e esta quinta-feira celebram dez anos de casamento. Tânia Ribas de Oliveira e o marido, João Cardoso, assinalaram a data com um momento apaixonado e a apresentadora da RTP publicou mesmo um beijo nas redes sociais. View this post on Instagram 25/7/2009 – Hoje fazemos 10 anos de casamento ❤️ A post shared by Tânia Ribas de Oliveira (@taniaribas) on Jul […]