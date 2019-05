Dia da mãe: Elas tiveram os filhos depois dos 35

Margarida Fonseca Hoje às 09:35 Facebook

Celebridades seguem tendência nacional para adiar maternidade.

Dânia Neto, Sílvia Alberto, Rita Pereira e Maya Booth vivem este domingo o seu primeiro "Dia da mãe". Estão entre o grupo de portuguesas que tiveram filhos depois dos 35 anos, tendência nacional verificada em 2018, conforme o JN noticiou esta semana. Dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que houve 87.120 nascimentos, sendo que um terço das mães tinham mais de 35 anos.

A explicação para o adiamento da maternidade estará na crise económica dos últimos anos, com as mulheres a ter agora ter os filhos que desejavam, mas que foram adiando à espera de melhores condições de vida. O que explica também a subida dos segundos filhos ou mais.

Neste caso, embora não se enquadrando nas estatísticas mais atuais, está a atriz Fernanda Serrano, com 45 anos, e casada com Pedro Miguel Ramos, que teve a terceira filha (Maria Luísa) com 35 anos e a quarta (Caetana) com 41.

No ano passado, Rita Pereira, atriz e apresentadora, foi, aos 36 anos, mãe de Lonô, fruto da relação que tem com Guillaume Lalung, enquanto a atriz Dânia Neto tinha 35 na hora de dar à luz Salvador, filho de Luís Matos Cunha.

Já Sílvia Alberto, apresentadora, tinha 37 anos (faz 38 no próximo dia 18) quando foi mãe de Pedro, do casamento com Iñigo de Maria-Tomé Pérez.

Maya Booth, atriz, tinha 35 quando Vincent nasceu, da relação com David Quinta.Todas têm em comum o facto de terem sido mães pela primeira vez. Liliana Aguiar, apresentadora que vive com Francisco Nunes, teve, em 2018, o terceiro filho, Santiago, com 38 anos.

Fora de Portugal e porque se trata da mãe mais mediática, está Meghan Markle que continua à espera que nasça o primeiro filho em conjunto com o príncipe Harry. Tem 37 anos.