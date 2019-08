Dia de festa em casa de Neymar. Filho do jogador faz oito anos

NTV Hoje às 16:13, atualizado às 16:44 Facebook

Neymar recorreu, este sábado, às redes sociais para festejar publicamente o oitavo aniversário do seu filho, Davi Luca. Este sábado foi dia de festa em casa de Neymar. É que o filho do avançado brasileiro completa mais um ano. Para celebrar, o jogador do Paris Saint Germain publicou uma mensagem no Instagram. “Hoje foi o dia do meu pequeno grande menino homem… e o meu desejo foi para que Deus te desse muita saúde e que ele te possa conduzir ao longo do teu caminho. O pai ama-te muito e tem saudades tuas todos os dias”, pode ler-se na legenda. […]