Diagnosticada com esclerose múltipla, Selma Blair desabafa sobre doença

Após revelar publicamente que sofre de esclerose múltipla, Selma Blair fez um desabafo, nas redes sociais, e confessa que sonha em voltar a andar de cavalo. A atriz de 47 anos tem partilhado vários momentos desta fase da vida com os fãs e, como tal, a atriz publicou um fotografia, na conta de Instagram, ao lado do cavalo que acolheu após o nascimento do filho, Arthur, de sete. “Depois de dar à luz e sentir-me estranha, depois da raiva e das lágrimas, depois do meu coração explodir de carinho e compreensão, antes de qualquer diagnóstico, eu procurei por este cavalo”, […]