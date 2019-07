Diagnosticada com esclerose múltipla, Selma Blair surge sem cabelo

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:17 Facebook

Após revelar que sofre de esclerose múltipla, Selma Blair partilhou mais um momento desta fase da vida e surgiu sem cabelo após terminar os tratamentos. A atriz, de 47 anos, recebeu alta do hospital após uma fase de tratamentos, informação que fez questão de partilhar com os fãs, nas redes sociais, com uma fotografia na qual aparece de cabelo rapado. View this post on Instagram Today is a banner day. I am being discharged from the care of an incredible team of nurses and techs and a visionary Dr. who believes in my healing as much as I do. This […]