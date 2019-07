Diana Chaves aproveita dias de descanso na praia. E a boa forma é elogiada

NTV Hoje às 12:20, atualizado às 12:52 Facebook

Diana Chaves aproveitou as temperaturas quentes que se fazem sentir nesta época para relaxar na praia e mergulhar. A atriz da SIC, de 38 anos, usou o dia de sol para um instante de lazer e partilhou o momento com os fãs através de uma fotografia publicada no Instagram, na terça-feira, no qual aparece com um biquíni preto à beira mar. View this post on Instagram 💙 A post shared by Diana Chaves (@dichavesofficial) on Jul 23, 2019 at 12:26pm PDT Foram vários os comentários sobre a boa forma física que Diana Chaves apresenta. Dânia Neto, Ângelo Rodrigues e Paula […]