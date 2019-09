Diana Chaves: “‘Golpe de Sorte’ ganhou na simplicidade”

NTV Ontem às 22:30 Facebook

A temporada final da série da SIC já começou a ser exibida e Diana Chaves, uma das protagonistas, explica o sucesso. Entretanto, regressa com “Casados à Primeira Vista”. É uma das profissionais mais completas da SIC, uma vez que apresenta e interpreta, e o diretor de Programas Daniel Oliveira não quis prescindir do seu trabalho em “Golpe de Sorte”: a médica Leonor Craveiro começou a aparecer de forma envergonhada na primeira temporada, vingou-se do vilão Caio (Jorge Corrula) na segunda e, agora, na fase final da série, vai aparecer grávida do filho de Maria do Céu Garcia (Maria João Abreu). […]