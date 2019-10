Diana Chaves já é tia de Artur e Aurora

NTV Hoje às 11:03, atualizado às 11:20 Facebook

Diana Chaves já é tia dos gémeos, Artur e Aurora. O casal é filho da irmã da apresentadora, Sara Chaves. Esta terça-feira é dia de festa em casa da família Chaves. Isto porque o clã aumentou durante esta madrugada. No perfil de Instagram, a irmã da comunicadora anunciou a chegada dos rebentos. “Artur & Aurora nasceram perfeitinhos! Obrigada”, escreveu Sara Chaves na legenda de uma fotografia em que aparece o seu companheiro com o casal de gémeos ao colo no hospital. View this post on Instagram Artur&Aurora nasceram perfeitinhos!!! Obrigada 🙏🏻♥️ A post shared by Sara Chaves (@sara__chaves) on Sep […]