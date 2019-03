Diana Chaves orgulhosa do "mister" César Peixoto

Sara Oliveira Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Afastado dos relvados desde 2014, o ex-futebolista César Peixoto prepara a estreia como treinador, contando com o apoio incondicional da namorada, Diana Chaves.

"Mister César Peixoto!!! Ainda não começaste e já és o melhor do mundo!!!", partilhou a atriz e apresentadora da SIC no Instagram, mal o namorado foi anunciado como o novo técnico do Varzim.

Natural das Taipas, Guimarães, César voltará ao norte, pelo menos até ao final da época. E, mesmo tendo que trabalhar em Lisboa, é provável que conte muitas vezes com a companhia de Diana que, desde o início da relação, sempre se habituou a segui-lo, sempre sem deixar a casa de Oeiras ou à televisão onde há muito se afirmou.

Recorde-se que a antiga nadadora já viveu em Braga com César, mas também já lidou com a distância obrigada pelos compromissos profissionais. Agora tem ainda de conciliar as aulas da filha em comum, Pilar, de sete anos, além do tempo com Rodrigo, de 12 anos, o primogénito do agora treinador, fruto do anterior casamento com Isabel Figueira, que passa muito tempo com o pai.

Mas, ao fim de 11 anos de vida em comum, a cumplicidade parece superar os quilómetros e o sacrifício é a curto prazo.