Diana Monteiro revela o destino da próxima viagem

Diana Monteiro relevou que vai viajar rumo a Marraquexe, em Marrocos, no próximo domingo, um destino que há muito tempo quer conhecer. A atriz recorreu ao seu perfil de Instagram para desvendar o presente de aniversário antecipado que recebeu: uma viagem durante seis dias à capital de Marrocos, que deseja visitar há dez anos. View this post on Instagram Não aguentei, tive de postar esta foto, porque a minha cabeça já está em Marraquexe, apesar de só ir embora domingo! É a minha prenda de anos, 6 dias num dos sítios que morro de curiosidade há 10 anos para conhecer, […]