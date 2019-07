Diana Monteiro vive dias de sonho em Marraquexe

NTV Hoje às 10:55, atualizado às 11:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Diana Monteiro aterrou em Marraquexe, Marrocos, onde vai passar os próximos seis dias, incluindo o seu aniversário. A influenciadora digital levou consigo o namorado, José Ferreira. A também atriz está a realizar um dos seus sonhos: passar a data em que celebra mais um ano naquela cidade marroquina. Esta é uma experiência de uma vida que Diana Monteiro quis partilhar com os fãs no Instagram. Assim que arrumou as coisas no quarto de hotel, correu para a piscina para tirar uma fotografia e colocar no seu perfil. “Cheguei a Marraquexe! Ainda não consegui fazer mais nada a não ser ‘esparramar’ […]