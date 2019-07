Dina Félix da Costa exibe-se na areal. E Pedro Lima aplaude

NTV Hoje às 14:40, atualizado às 14:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de longas semanas a gravar a série da TVI “Amar Depois de Amar”, a protagonista Dina Félix da Costa prepara-se para ter uns dias de descanso. A atriz já antecipou o que vão ser os dias de descanso e o amante na ficção aplaudiu. Já falta pouco. Dina Félix da Costa vai entrar de férias e descansar da sua personagem em “Amar Depois de Amar”, na qual representa a amante de Pedro Lima que, entretanto, morreu em circunstâncias muito suspeitas. A atriz da TVI antecipou esta segunda-feira as férias, com uma imagem de biquíni, no areal, junto a um […]