Diogo Amaral: “A verdade é implacável e a dúvida era desconfortável”

NTV Ontem às 22:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator confessa-se “livre” depois de ter revelado que teve o vício das drogas. A atenção, agora, é toda para o filho, Oliver, que acha que é a cara da mãe, Jessica Athayde. Já passaram quase três meses desde que Diogo Amaral assumiu a dependência de drogas no programa de Cristina Ferreira, mas o problema continua bem presente na mente do ator, que se sente aliviado pela confissão no programa da SIC. Durante a apresentação da nova novela da estação, “Terra Brava”, Diogo Amaral admite que ficou aliviado depois da confissão. Porque carregava um peso. “O que mudou depois da […]