Diogo Amaral assinala aniversário de filho mais velho

Diogo Amaral assinalou publicamente o quinto aniversário do filho mais novo, Mateus, com uma fotografia inédita. O filho mais velho do ator completa, esta quarta-feira, cinco anos e, para celebrar a data especial, Diogo Amaral partilhou, no perfil de Instagram, um registo ternurento com Mateus. “Parabéns, Mateus! Obrigado por estes cinco anos de amor incondicional e por todas as coisas que me ensinas. Ser teu pai é um privilégio! Amo-te até ao infinito e mais além. Parabéns, Mãe Vera!” escreveu o intérprete na legenda. View this post on Instagram Parabéns Mateus! Obrigado por estes 5 anos de amor incondicional e […]