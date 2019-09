Diogo Amaral comove fãs com foto dos dois filhos

NTV Hoje às 15:20, atualizado às 15:28 Facebook

Diogo Amaral surpreendeu os seus seguidores ao aparecer publicamente nas redes sociais numa fotografia inédita com os dois filhos, Mateus e Oliver. O ator tem estado durante a semana ocupado com as gravações da próxima novela da SIC intitulada “Terra Brava”. Por isso, ao fim de semana aproveita para estar com os amigos e a família. No perfil de Instagram, o namorado de Jessica Athayde publicou o registo de um momento entre pai e filhos. “A minha vida numa fotografia”, escreveu o profissional do terceiro canal na legenda de uma foto que enterneceu os seguidores. View this post on Instagram […]