Diogo Amaral de “coração esmigalhado” ao deixar filho na escola

Diogo Amaral confessou, nas redes sociais, que ficou emotivo no primeiro dia de escola pré-primária do filho Mateus. O filho mais velho do ator completou cinco anos e, segunda-feira, foi o primeiro dia de Mateus no ensino pré-escolar. A nova etapa angustiou Diogo Amaral que, como revelou no perfil de Instagram, ficou com o “coração esmigalhado”. “Coração esmigalhado depois de deixar o Mateus na escola. A frase, ‘pai não vás embora’, dá cabo de mim”, começou por confessar na descrição da publicação. “A escola é incrível e tenho a certeza que dois segundos depois de sair ele já está feliz […]