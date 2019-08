Diogo Amaral ensina filho mais velho a nadar

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Diogo Amaral comoveu os seguidores, esta sexta-feira, ao mostrar mais uma etapa realizada da sua experiência como pai: ensinar o filho mais velho a nadar. Os últimos dois meses do ator têm sido inesquecíveis com alguns momentos importantes como o nascimento do seu segundo filho, Oliver, e a revelação a Cristina Ferreira de que consumia drogas de forma abusiva. Estes episódios têm sido também partilhados com os fãs no perfil de Instagram. Desta vez não foi excepção e Diogo Amaral deixou-se fotografar enquanto ensinava o seu filho mais velho, Mateus, a nadar. View this post on Instagram Aulas de natação… […]