Diogo Amaral enternece fãs com episódio entre Jessica Athayde e filho

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Diogo Amaral mostrou-se rendido ao ver o seu filho de dois meses, Oliver, a dormir no colo da namorada, Jessica Athayde, e decidiu partilhar o momento com os fãs. O ator da SIC deixou uma pequena declaração de amor à companheira, através de uma fotografia partilhada na conta de Instagram, na qual mãe e filho surgem num momento comovente. “Mamã Jessy, tu és a minha super-heroína”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Mummy Jessy, you are my superhero ♡ A post shared by Diogo Amaral (@diogoamaral.oficial) on Aug 20, 2019 at 12:46pm PDT Oliver é único […]