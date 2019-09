Diogo Amaral leva pela primeira vez filho mais velho ao Estádio da Luz

NTV Hoje às 12:20, atualizado às 12:36 Facebook

Diogo Amaral levou pela primeira vez o seu filho mais velho, Mateus, ao Estádio da Luz, em Lisboa, para ver o jogo de futebol entre o Benfica e o Gil Vicente. O namorado de Jessica Athayde decidiu que já estava na hora do seu primogénito ir ao Estádio da Luz. Por isso, como foi a primeira vez de Mateus, Diogo Amaral comprou-lhe uma camisola e tudo. “A primeira vez do Mateus no Estádio da Luz. Comprei-lhe uma camisola, na costas decidimos estampar, Mateus e o nº 5, porque vai fazer 5 anos”, começou por contar o ator da SIC no […]