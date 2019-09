Diogo Amaral orgulhoso por nomeação de “Vidas Opostas” para os Emmy

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:54 Facebook

Diogo Amaral parabenizou publicamente a telenovela portuguesa “Vidas Opostas” pela nomeação para os prémios de televisão Emmy Internacional. O ator, que protagonizou a telenovela portuguesa produzida pela SP Televisão e exibida na SIC, revelou, no perfil de Instagram, estar orgulhoso por ter integrado o elenco. “A nossa novela ‘Vidas Opostas’ está nomeada para um Emmy Internacional! Parabéns aos atores, técnicos, produção! Parabéns! Sinto um orgulho gigante por ter feito parte! Está novela mudou a minha vida para muito melhor e o mais importante é que o mais incrível, ainda está para vir”, escreveu. View this post on Instagram A nossa […]