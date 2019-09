Diogo Branco dedica música à melhor amiga [vídeo]

NTV Hoje às 14:20, atualizado às 14:50 Facebook

Diogo Branco dedicou uma música à sua melhor amiga, Rita Reis, que vai casar-se este sábado. A atuação musical do ator recebeu diversos elogios. O ator, que deu nas vistas no concurso de imitações da TVI “A Tua Cara Não Me É Estranha”, presenteou a sua amiga com uma interpretação do tema “Falling Like The Stars”, de James Arthur. “Com a minha bff Rita Reis a casar-se já neste sábado e eu tão envolvido no casamento com a honra de ser o seu padrinho, não posso deixar de dedicar aqui uma música ao casalinho de quem eu gosto tanto”, escreveu […]