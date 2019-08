Diogo Branco morre de saudades d’”A Tua Cara Não Me É Estranha”

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 23:01 Facebook

Diogo Branco já está a morrer de saudades do concurso “A Tua Cara Não Me É Estranha”, da TVI. Por isso, o ator deixou um convite aos antigos colegas de programa. O formato, que foi apresentado na última edição por Maria Cerqueira Gomes, terminou com a vitória de Soraia Tavares. Agora, mais de duas semanas depois, Diogo Branco já começou a sentir falta da rotina e dos colegas. “Ainda agora acabou e já tenho saudades do gang. Sugiro criarmos um A Tua Casa Não Me É Estranha e vamos rodando jantares em casa do pessoal. Boa?” escreveu o ator na […]