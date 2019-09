Diogo Clemente orgulhoso de Carolina Deslandes após vítória nos Globos de Ouro

NTV Hoje às 13:22, atualizado às 13:47 Facebook

Diogo Clemente mostrou-se muito orgulhoso da sua companheira, Carolina Deslandes, após esta ter arrecadado o prémio de Melhor Música nos Globos de Ouro, com o tema “A Vida Toda”. O pai dos filhos da cantora não poupou nos elogios e, no perfil de Instagram, colocou a intérprete no mesmo nível de grandeza que o jogador de futebol da Juventus Cristiano Ronaldo. “Foi um caminho longo até esta fotografia. Gostava que todos soubessem as pedras e as nuvens por onde se passam para muitas vezes chegar aqui”, começou por escrever Diogo Clemente. View this post on Instagram Foi um caminho longo […]