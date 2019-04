Diogo Faro e a viagem ao Irão: "Fui deportado por ser comediante"

Hoje às 16:14 Facebook

O comediante Diogo Faro foi esta terça-feira deportado do Irão, "depois de quase 24h de viagem", "mais 8 horas à espera sem descansar, sem comer" e sem o passaporte, desabafou nas redes sociais.

"Do que vi do Irão, amei tudo. É lindo, de facto. Só que fartei-me rápido, já vou andando. Quer dizer, não foi bem assim. Para ser mais correcto, fui deportado por ser comediante - o que pelos vistos é uma profissão tão perigosa para o regime como jornalista ou militar (estas vêm com aviso nos guias)", escreveu Diogo Faro, que começava uma viagem de três semanas no Irão, planeada durante vários meses.

"Foi bonito. Depois de quase 24h de viagem em que mal dormi, fiquei mais 8 horas à espera sem descansar, sem comer e sem ter o meu passaporte comigo, para agora ser deportado. Estou super feliz. No fundo, foi como ser barrado no Lux só que a perder ligeiramente mais dinheiro", prosseguiu na publicação partilhada com os seguidores das redes sociais.

O comediante não poupou nas críticas às "ditaturas". "Claro que não estou nada irritado, na foto estou só a coçar o nariz porque as ditaduras me fazem comichão. Mas também, no fundo, ando para aí a ser marxista cultural, a defender a igualdade de género e os direitos LGBTI, estava à espera de quê? Pus-me mais a jeito que uma mulher de mini-saia".

Apesar do imprevisto, Diogo Faro diz continuar "com muita curiosidade" sobre aquele país e o seu povo, mas que vai ter de se "acalmar uns anos antes de voltar a tentar".