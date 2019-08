Diogo Infante celebra aniversário da “mana do coração” Catarina Furtado

NTV Hoje às 11:12, atualizado às 11:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Diogo Infante fez questão de assinalar publicamente o 47.º aniversário da apresentadora e “mana do coração” Catarina Furtado, com uma mensagem que enterneceu os seguidores. O ator recorreu ao seu perfil da rede social Instagram para demonstrar o sentimento de carinho e amizade que nutre pela comunicadora da RTP. O seu gesto deixou os fãs “babados”. “A minha mana do coração faz anos hoje! Há cerca de 25 anos adotámo-nos mutuamente, porque sim, porque quisemos fazer parte da vida de um do outro”, começou por escrever Diogo Infante. View this post on Instagram A minha mana do coração faz anos […]