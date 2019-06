Diogo Morgado: "Gosto de andar a saltitar"

Sara Oliveira Hoje às 12:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Ator e realizador está a gravar a série da RTP "A espia". Carreira feita entre Portugal e os Estados Unidos não afeta papel de pai.

Depois de "A teia", na TVI, cuja história era passada no Porto, Diogo Morgado regressou à cidade para gravar algumas das cenas de "A espia", a série que a RTP estreará no próximo ano. Agora, no papel de um espião alemão, voltou às escadas dos Guindais e participou num baile de gala no Ateneu Comercial, situado nos anos 1940, altura da Segunda Guerra Mundial.

Entusiasmado pelo contexto histórico, Diogo partilha o protagonismo com Marco d"Almeida, Maria João Bastos e Daniela Ruah, com quem "tinha trabalhado em projetos paralelos, mas nunca diretamente".