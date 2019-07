Diogo Morgado orgulhoso do sucesso de “Ouro Verde” no Brasil

NTV Hoje às 14:25, atualizado às 14:30 Facebook

Diogo Morgado demonstrou publicamente o orgulho que está a sentir com o sucesso que “Ouro Verde”, produzido pela Plural, está a ter no Brasil. O ator, que integrou o elenco da novela transmitida pela TVI em 2017, recorreu a seu perfil de Instagram para agradecer ao povo brasileiro o carinho e a receção que tiveram aquando da estreia de “Ouro Verde”. “‘Ouro Verde’ estreou no Brasil e está a ser um mega sucesso. Obrigado, Brasil! Por todo o carinho”, pode ler-se na legenda de um vídeo promocional divulgado pela Band TV, que está a exibir a novela. View this post […]