Diogo Piçarra e António Zambujo são os novos jurados do “The Voice Portugal”

Diogo Piçarra e António Zambujo são os novos jurados do programa “The Voice Portugal”, transmitido pela RTP1. Os dois cantores vão sentar-se ao lado das “veteranas” Marisa Liz e Aurea. Está fechado! Os dois intérpretes foram anunciados, esta segunda-feira, no perfil de Instagram do concurso televisivo. Agora, é esperar pela estreia televisiva de Diogo Piçarra e António Zambujo. View this post on Instagram Os nossos mentores! ❤️ #thevoicept Diogo Piçarra, Marisa Liz, António Zambujo e Aurea! A post shared by The Voice Portugal (@thevoiceportugal) on Sep 2, 2019 at 4:38am PDT As restantes cadeiras giratórias da nova edição serão ocupadas […]