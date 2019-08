Diogo Valsassina despede-se do pai com mensagem emotiva

NTV Hoje às 11:02, atualizado às 11:18 Facebook

Diogo Valsassina ganhou coragem e despediu-se publicamente do seu pai, que morreu há duas semanas “de forma inesperada”, com uma mensagem emotiva e dor. O ator está a viver uma fase difícil depois de ter perdido o seu pai. Face a dor sentida, o namorado da atriz Ana Guiomar fez questão de desabafar com os seus seguidores e homenagear o progenitor no perfil de Instagram. “Faz hoje duas semanas que perdi o meu pai de forma inesperada. De repente. Sem aviso. Sinto-me tão vazio e tão cheio de tudo que é impossível pôr em palavras a dor que sinto. O […]