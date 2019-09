Diogo Valsassina recorda Francisco Adam com foto inédita

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:11 Facebook

Diogo Valsassina recordou Francisco Adam com uma fotografia da época em que contracenaram na terceira temporada da série “Morangos com Açúcar”, transmitido pela TVI. O ator estava a mexer no seu baú de recordações quando se deparou com um registo fotográfico em que aparece o amigo e também ator, que interpretou a mediática personagem Dino na série juvenil. “O que eu encontrei a mexer no telefone”, escreveu o namorado de Ana Guiomar na legenda de uma imagem captada há mais de uma década. View this post on Instagram Xiiiii! O que eu encontrei a mexer no telefone. A post shared […]