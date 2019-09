Diogo Valsassina recorda pai com fotografia inédita

NTV Hoje às 12:15, atualizado às 12:37 Facebook

Cerca de dois meses após a morte inesperada do pai, Diogo Valsassina recordou-o com saudade com uma fotografia de infância. O ator fez uma homenagem a Alexandre Valsassina, no perfil de Instagram, com uma fotografia em que Diogo Valsassina aparece, ainda bebé, nos ombros do pai num dia de praia. “Tenho saudades todos os dias pai”, escreveu o intérprete na legenda. View this post on Instagram Tenho saudades todos os dias pai. A post shared by Diogo Valsassina (@diogovalsassina) on Sep 17, 2019 at 11:16pm PDT Recorde-se que, duas semanas após a morte do pai, Diogo Valsassina deixou uma mensagem […]