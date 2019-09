Diogo Valsassina recria capa de Ana Guiomar em revista masculina

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:08 Facebook

Diogo Valsassina recriou a capa da edição de setembro da revista masculina “GQ Portugal”, protagonizada originalmente pela companheira, Ana Guiomar. O ator reproduziu, com humor, a fotografia em que a namorada aparece deitada num sofá sem roupa e partilhou o resultado final nas redes sociais, arrancando gargalhadas a diversas caras conhecidas. “É assim que se faz, Ana Guiomar?” gracejou na descrição de uma fotografia que foi publicada no perfil do Instagram. View this post on Instagram É assim que se faz ??? @anaguiomar.oficial @gqportugal A post shared by Diogo Valsassina (@diogovalsassina) on Sep 1, 2019 at 8:32am PDT Perante esta […]