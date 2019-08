Diogo Valsassina só encontrou uma palavra para definir a pose de Ana Guiomar

NTV Hoje às 13:15, atualizado às 13:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Ana Guiomar posou para a revista “GQ Portugal” e arrancou milhares de elogios de figuras públicas e de anónimos. Mas faltava a mais importante, a do namorado, Diogo Valsassina. Que chega agora. É a imagem do momento. Deitada num sofá, Ana Guiomar quebrou os corações dos milhares de seguidores, sejam eles famosos ou simples anónimos. Faltava a reação do namorado de sempre, Diogo Valsassina, mas ela não demorou a chegar… através de uma só palavra. View this post on Instagram Porra. A post shared by Diogo Valsassina (@diogovalsassina) on Aug 30, 2019 at 4:30am PDT “Porra!” escreveu o ator no […]