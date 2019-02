Diretora da Vogue Brasil pede demissão na sequência de fotografias polémicas

Hoje às 15:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A diretora da Vogue Brasil pediu a demissão, quarta-feira, após uma publicar fotografias polémicas da sua festa de aniversário de 50 anos.

As fotografias da festa de aniversário de 50 anos de Donata Meirelles, que se realizou na Bahia durante dois dias, foram alvo de críticas após serem publicadas nas redes sociais.

As imagens mostram a diretora da Vogue Brasil sentada num trono rodeada por quatro mulheres negras vestidas de branco. Os críticos compararam as roupas das mulheres a representações coloniais de escravatura.

Rita Batista, uma apresentadora de televisão negra, de Salvador da Bahia, publicou uma imagem intitulada "Mulher da família Costa Carvalho sentada com dois escravos" e ao lado a foto de Donata Meirelles.

"A primeira é de 1860", escreveu. "A segunda é, na verdade, de 2019", acrescentou.

Entre as personalidades que criticaram as imagens, está Elza Soares que partilhou uma fotografia no Instagram.

"Pense no quanto pode magoar as pessoas, as memórias, o sofrimento do povo, quando escolhe uma temática para animar um momento feliz na sua vida", escreveu na publicação.

"As mulheres negras foram usadas como objetos para criar uma cena exótica", disse Stephanie Ribeiro, autora da coluna #BlackGirlMagic, na edição brasileira da "Marie Claire".

Donata Meirelles respondeu à polémica, recorrendo ao Instagram, explicando que a cadeira era, na verdade, um artefacto do candomblé, religião folclórica afro-brasileira, e as roupas eram trajes tradicionais da festa baiana. "Mesmo assim, se causei impressões diferentes, sinto muito", disse ela.

O caso levou mesmo a revista Vogue Brasil a fazer um comunicado lamentando o ocorrido: "A Vogue Brasil lamenta profundamente o que aconteceu e espera que o debate gerado sirva como uma experiência de aprendizado".

A Vogue afirmou também que está a criar uma coluna painel para combater desigualdades.