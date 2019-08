Disney aposta em nova versão do filme “Sozinho em Casa”

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 15:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O filme “Sozinho em Casa”, da Disney, vai ter uma nova versão que irá estrear-se na plataforma de streaming da produtora, Disney+. A primeira aventura de Kevin McCallister, originalmente interpretado por Macaulay Culkin, vai ganhar uma nova vida. A novidade foi revelada, esta terça-feira, pelo presidente e CEO da The Walt Disney Company, Bob Iger. O elenco do filme e o início das gravações ainda não foram adiantados. Sabe-se apenas que a nova versão de “Sozinho em Casa” irá estrear-se no novo serviço de streaming da produtora, Disney+, que será lançado a 19 de novembro. A versão original da obra […]