Divulgadas fotos oficiais do bebé de Kate e William

06 Maio 2018 às 10:23 Facebook

Twitter

Foram divulgadas as fotos oficiais do terceiro filho de Kate e William, o príncipe Louis.

Louis Arthur Charles, o quinto na linha do trono britânico, nasceu a 23 de abril com 3,820 quilogramas e foi fotografado ao colo da irmã Charlotte, de três anos.

As fotografias foram tiradas pela mãe, no Palácio de Kensington, sendo a primeira de quarta-feira passada, dia de aniversário de Charlotte, e a última três dias depois do nascimento.

"O duque e a duquesa de Cambridge estão orgulhosos em compartilhar duas fotografias da princesa Charlotte e do príncipe Louis, tiradas no palácio de Kensington. O duque e a duquesa querem agradecer a todos pelas mensagens amorosas pelo nascimento do príncipe Louis e pelo aniversário da princesa Charlotte", diz uma nota do palácio real britânico.

Este fim de semana foi divulgado que Louis não se juntará ao casamento do tio, Harry, e Meghan Markle, a 19 de maio.