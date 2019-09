DJ Tiësto casa-se com modelo Annika Backes no deserto

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:51 Facebook

Um ano após o pedido de casamento, DJ Tiësto deu o nó com Annika Backes numa cerimónia que aconteceu este sábado no deserto em Utah, nos Estados Unidos (EUA). O músico, de 50 anos, e a modelo, de 23, oficializaram o seu relacionamento de quatro anos numa festa luxuosa no hotel Amangiriri, em que marcaram presença 80 convidados. As primeiras fotografias do casamento foram reveladas no perfil de Instagram de Tiësto, em que este aparece a usar um fato Tom Ford ao lado de Annika Backes, que optou por um vestido de noiva branco da marca Berta. “Amor da minha […]