Djaló já pode ver as filhas de Luciana Abreu

A atriz e o jogador estiverem em tribunal para a juíza decidir as visitas do pai a Lyonce e Lyannii. “Eu e as minhas filhas vamos ficar em segurança”, disse Luciana Abreu à N-TV. Ponto final numa “guerra” que se arrastava há meses. Luciana Abreu e o ex-companheiro, Yannick Djaló, estiveram esta semana no Tribunal de Cascais para ouvir a decisão da juíza sobre as visitas que o jogador pode fazer às filhas, Lyonce e Lyannii. A magistrada decidiu que o futebolista vai poder ver as meninas num centro de assistência social e, nos primeiros tempos, será um psicólogo a […]