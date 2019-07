Documentário sobre Ralph Lauren estreia brevemente na HBO

NTV Hoje às 12:01, atualizado às 12:16 Facebook

A nova aposta da HBO, “Very Ralph”, conta a vida e obra do designer de moda americano Ralph Lauren. “Very Ralph” é o primeiro documentário biográfico do estilista Ralph Lauren. Realizado e produzido por Susan Lacy, promete revelar como foi a infância, o casamento de 50 anos e sobretudo, o percurso percorrido do criador de uma das marcas mais bem sucedidas. Esta produção conta os primeiros anos da empresa, as respostas perante as críticas na indústria da moda, passando pela visão criativa e inovadora de Ralph Lauren. A vida do estilista norte-americano que nasceu no ano de 1939, em Bronx, […]