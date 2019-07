Dois amigos de longa data. Rui Vitória e Fernando Mendes reencontram-se

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Vitória e Fernando Mendes, amigos de longa data, reencontraram-se e aproveitaram para colocar a conversa em dia. Depois de muita espera, o técnico de futebol e o apresentador da RTP jantaram no restaurante “O Turismo Lounge”, em Barcelos, pertencente a amigo comum. Através das redes sociais, Rui Vitória assinalou o momento com uma fotografia ao lado de Fernando Mendes. View this post on Instagram Foram várias mensagens trocadas, alguns jantares agendados mas nunca concretizados. Finalmente tive a possibilidade de me encontrar com o meu grande amigo Fernando Mendes ( um espetáaaaculo!!!), onde tínhamos de nos encontrar…, num enorme restaurante […]