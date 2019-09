Dois meses após o parto, Helena Costa volta a fazer exercício

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:41 Facebook

Helena Costa fez a primeira corrida ao ar livre dois meses depois de ter dado à luz as suas filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes. A atriz não podia estar mais feliz. A partir do momento em que engravidou pela primeira vez a sua rotina mudou por completo e quando chegou ao final da gravidez a intérprete já não fazia atividade física como anteriormente. Agora, dois meses depois do nascimento das gémeas, a atriz conseguiu fazer a sua primeira corrida. “É verdade, estou um bocado cansada. Fui mãe, passaram dez meses, é um complicado”, começou por confessar a também […]